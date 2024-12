Fa ancora tanto parlare lo sfogo di la situazione in casa Milan. Secondo gli ultimi rumors, la posizione di Paulo Fonseca potrebbe essere messa in dubbi in caso di mancata vittoria contro il Verona. E in prima linea ci sarebbe Massimiliano Allegri . Durante il programma 'L'ascia raddoppia' di Cronache di Spogliatoio andata in onda su YouTube, Giuseppe Pastore e Fabrizio Biasin hanno parlato proprio del possibile cambio in panchina. Ecco il parere di Pastore.

Milan, Pastore: "Allegri? Servirebbe un Ancelotti". Una domanda a Ibrahimovic

"Dici Fonseca non va bene, prendiamo Allegri. Già il verbo 'prendiamo' presuppone un soggetto che io non so individuare. Chi prende le decisioni al Milan? Sono tutte questioni complesse: a che cifra e per quanto tempo firma? Con quale obiettivo? Una situazione simile la sta vivendo la Roma. Faccio per dire, ci vorrebbe un Ancelotti. Se si arriva a pensare anche a questi nomi (in studio si parla di Xavi) c'è un problema manageriale. Chi prende queste decisioni? E' Ibrahimovic che ha preso Fonseca? Io lo chiederei a Ibra, perché avete preso Fonseca in estate? Cosa ha visto nell'allenatore portoghese?"