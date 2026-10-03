La sosta per le Nazionali continua a registrare le ottime prestazioni dei tesserati del Milan, assoluti protagonisti nella sfida di Nations League tra Francia e Italia terminata 1-1 allo Stade de France. Nel nuovo ciclo dei Bleus inaugurato dal Commissario Tecnico Zinédine Zidane, ben due colonne del gruppo di Rúben Amorim hanno risposto presente: il portiere Mike Maignan e il centrocampista Adrien Rabiot. Entrambi i rossoneri sono stati decisivi sul rettangolo verde di Parigi-Saint Denis, ma è stato l'ex juventino a lanciare nel post-partita un chiaro allarme in vista del rientro a Milanello, focalizzandosi sul calendario asfissiante che attende il Diavolo nei prossimi mesi di questa stagione 2026-2027.

Francia-Italia 1-1: Maignan e Rabiot spaventano gli Azzurri

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L'allarme di Rabiot: "Ci aspettano 9 partite in meno di un mese"

Periodo competitivo Numero di match Giorni disponibili Frequenza gare Dall'11 ottobre a metà Novembre 9 partite totali 27-28 giorni complessivi Una partita ogni 3 giorni

La prestazione dei due milanisti a Saint-Denis ha confermato il loro eccellente stato di forma internazionale. In avvio di match, Mike Maignan ha blindato la porta francese sfoderando un riflesso prodigioso su una conclusione a botta sicura di Moise Kean. Ad un quarto d'ora dal triplice fischio, invece, è stato Adrien Rabiot ad andare a un passo dal gol-vittoria: il suo diagonale chirurgico, indirizzato nell'angolo più lontano alla sinistra di, ha trovato la risposta sensazionale dell'ex portiere rossonero, che ha deviato la sfera in angolo strozzando in gola l'urlo del centrocampista milanista.Intervistato nel post-gara, il numero 12 rossoneroe le sue ottime impressioni sul feeling tattico con Zinédine Zidane, arrivato a rompere i 14 anni di gestione targata Didier Deschamps. Rabiot ha però spostato rapidamente l'attenzione sul tour de force pazzesco che attende il Milan a partire da domenica 11 ottobre fino alla successiva sosta di metà novembre:

Un calendario senza un attimo di respiro che spaventa i preparatori atletici e lo stesso centrocampista del Diavolo: "Prima c’è il Belgio in casa, sarà importante per finire primi nel gruppo, poi avremo qualche giorno per staccare un po’ e ritornare a Milanello per concentrarci sulle prossime partite", ha dichiarato Rabiot con grande realismo. Il mediano transalpino ha poi concluso tracciando la linea: "Credo ci siano 9 partite in 27-28 giorni, sarà tosta. Dovremo essere pronti, speriamo non ci saranno troppi infortunati. Per il momento sono concentrato sulla partita di lunedì contro il Belgio".