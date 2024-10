Milan, Adani: “Fonseca ha la mia stima. Leao? Non è colpa del tecnico se …”

Lele Adani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, dal tecnico Paulo Fonseca al solito Rafael Leao

Lele Adani , ex calciatore ed oggi opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Viva El Futbol' sul Milan , dal tecnico Paulo Fonseca al solito Rafael Leao . Ecco le sue parole.

Milan, Adani: "Non è colpa di Fonseca se Leao esce dal campo ..."

"Devo valutare le cose giuste e serie e le scelte di chi fa il bene del Milan e di Leao come giocatore importante del Milan. Che però se viene sostituito due minuti prima del gol di Gabbia nel derby, bisogna esultare. Quando Dodo viene ammonito a Firenze dopo 8 minuti e Leao esce dal campo prima di Fonseca, non è colpa di Fonseca… detto questo massima stima all'allenatore del Milan e super complimenti al Milan per la prestazione, l'atteggiamento e il percorso".