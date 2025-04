Diego Abatantuono , attore e tifoso del Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'la Repubblica', nell'edizione in edicola questa mattina, provocando l' Inter . A margine della chiacchierata, che verteva su altri temi, infatti, al comico è stato chiesto un parere sul club rossonero e lui, senza essere interpellato sulla questione, ha virato sui nerazzurri, complimentandosi per la vittoria del Triplete.

Milan, Abatantuono gufa contro i cugini dell'Inter: la reazione di Materazzi è già virale

Possiamo chiudere turbando la sua gioia di vita col Milan? «Che turbamento è? Il Milan mi sta nell’anima da quando ero bambino e abitavo nello stesso condominio di Gianni Rivera. Non va benissimo, oggi, ma ho goduto tanto in passato… Posso solo fare i complimenti agli amici interisti che stanno per vincere il Triplete, anzi l’hanno già vinto. Un traguardo che si sono inventati loro, prima non esisteva, ma sono dettagli».