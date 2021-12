Messias: “Liverpool? Dobbiamo guardare avanti e pensare in grande”

Junior Messias ha rilasciato delle dichiarazioni dopo l'eliminazione in Champions ai canali ufficiali del club rossonero

Sulla partita contro il Liverpool: "Sapevamo che era un partita difficile, vincere contro il Liverpool non è facile. Ci tenevamo, abbiamo fatto di tutto per portare a casa la vittoria. Dobbiamo guardare avanti e continuare a giocare come stiamo facendo".