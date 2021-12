Messias: “Il passaggio al Milan è stata l’emozione più grande” | News

Junior Messias, calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha commentato il suo trasferimento in rossonero

Intervenuto ai microfoni di Carlo Pellegatti per il Q&A di 'Star Casinò Sport', Junior Messias ha parlato del suo trasferimento al Milan. Queste le parole del fantasista brasiliano: "Il passaggio al Milan è stata l'emozione più grande. Il Milan è una squadra che ho sempre ammirato, sono fiero di esserci, arrivare in una squadra di questo calibro è un grande onore. Durante la trattativa ero molto teso, arrivare qui all'ultimo è stata una cosa bellissima, la notizia è arrivata alle due di notte e non sono riuscito a dormire, ero troppo emozionato".