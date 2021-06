Mercato – Lo Monaco: “Il Milan si muoverà in linea con gli ultimi tempi”

Le ultime notizie sul Milan. Pietro Lo Monaco, ex amministratore delegato del Catania, ha parlato di quello che sarà il mercato estivo

Intervenuto ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb.com', l'ex a.d. del Catania, Pietro Lo Monaco, ha parlato del calciomercato estivo. Queste le sue parole. "Che mercato sarà? Un mercato vivo. La Roma ha preso Mourinho, uguale Mendes, quindi arriveranno calciatori di spessore. Quando c'è movimento il mercato si agita e diventa attivo. Il Milan vorrà fare qualcosa ma si muoverà in linea con gli ultimi tempi. L'Inter è in una fase di assestamento e quindi farà qualche uscita cercando di confermare la maggior parte della rosa". Intanto Giacomo Tedesco ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni di Calhanoglu e non solo.