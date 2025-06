Melli: “Milan, Conceicao è stato un ripiego. Allegri? Sono sicuro che …”

Alessandro Melli , ex calciatore rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'NewsSuperscommesse.it', soffermandosi in modo particolare sul Milan . Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, l'ex Melli: "Allegri non vorrà tanti fronzoli. Fonseca e Conceicao ..."

"Penso che il Milan della passata stagione fosse una buona squadra, con qualità tecniche che, però, sono state poco sfruttate dagli allenatori scelti. Anche se non me la sento di attribuire a loro tutte le responsabilità. Ho avuto la sensazione che la scelta iniziale di Fonseca non fosse stata digerita in generale. Mentre quella di Conceição si è rivelata un ripiego che non ha prodotto i risultati sperati, a parte la Supercoppa con l'Inter. La squadra avrebbe dovuto e potuto fare di più. Non proprio vincere il campionato ma arrivare, almeno, un po' più avanti rispetto all'ottavo posto che ha ottenuto".