Stefano Mauri , ex centrocampista della Lazio , ha rilasciato alcune dichiarazioni in una delle trasmissioni di 'TV Play', parlando soprattutto dei biancocelesti, ma nel suo intervento ha anche toccato il tema Milan . Ecco, dunque, le sue parole a riguardo.

Mauri: "In casa Lazio vedo malumori, il problema del Milan sono ..."

Sul momento della Lazio: "Vedo malumori, perché non vedo più i giocatori della Lazio divertirsi. Anche l’anno scorso ci sono stati vari malumori tra Sarri e Lotito, ma i risultati isolavo la squadra. La forza dell’anno scorso sono stati gli esterni d’attacco e Milinkovic-Savic. La squadra è la stessa, non credo che solo Milinkovic faccia tutta questa differenza, seppur sia un giocatore importante con caratteristiche uniche. Credo che stia venendo un po’ meno gli spunti e la superiorità numerica che davano gli attaccanti esterni, a Ciro arrivano meno palle pulite: non c’è solo un problema per l’età di Ciro. Non c’è un problema di uomini: Guendouzi, anche se con caratteristiche diverse, ha sostituito degnamente Milinkovic, poi ci sono Kamada ed Isaksen in più. Credo che la Lazio di quest’anno sia migliore rispetto a quella dell’anno scorso, anche se mancano gli inserimenti dei centrocampisti (soprattutto Milinkovic)".