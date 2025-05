Matri: “La situazione ideale ad oggi per Antonio Conte è il Milan”

Alessandro Matri, ex milan, ha analizzato il futuro di Antonio Conte, che con molta probabilità lascerà Napoli

Alessandro Matri, ex rossonero, ha analizzato il futuro di Antonio Conte , che con molta probabilità lascerà Napoli , intervenendo ai microfoni di Pressing. L'ex attaccante, con un passato illustre tra le fila di Milan e Juventus , ha offerto la sua visione sulla futura mossa del tecnico, la cui permanenza sotto il Vesuvio appare ormai molto sbiadita. Ecco, di seguito, le sue parole:

"La situazione ideale ad oggi per Antonio Conte è il Milan. Le vittorie di Conte sono arrivate in queste situazioni, dunque senza coppe e con tutto il tempo per lavorare e cambiare mentalità alla squadra che è da sempre la sua forza. Lui però è molto legato alla Juventus.