Mateta 'ringrazia' il Milan: "Il mio infortunio al ginocchio era in realtà più grave"

Jean-Philippe Mateta è stato a un passo da vestire la maglia del Milan: la scorsa sessione di mercato invernale si stava chiudendo proprio con l'arrivo dell'attaccante francese in rossonero. Circa 35 milioni di euro al Crystal Palace e un'operazione che sembrava ormai chiusa. Il Diavolo, però, decise di approfondire i problemi al ginocchio del francese trovando problemi più gravi del previsto e facendo saltare di fatto l'accordo con il club inglese. Dopo mesi Mateta ha parlato di quanto accaduto a Canal+ Foot in Francia.

Le parole di Jean-Philippe Mateta sul mancato passaggio al Milan

"Stavo facendo la visita medica e all'improvviso tutto si è fermato. Il mio infortunio al ginocchio era in realtà più grave di quanto mi avessero detto. In quel momento, quando me l'hanno spiegato, mi sono passate per la testa mille cose. In fin dei conti non rimpiango nulla, perché se non avessi fatto quella visita medica, per quanto tempo avrei continuato a convivere con questo problema al ginocchio? Per quanto tempo? Per fortuna, ho fatto quella visita medica e ho scoperto esattamente qual era il mio problema".

Ecco le parole dell'attaccante:

Alla fine Mateta non è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere il problema, ma è comunque stato fermo per circa cinque settimane con cure specifiche per recuperare dal suo problema al ginocchio e poter essere anche convocato dalla Francia per i Mondiali 2026.

L'importanza delle visite mediche e la scelta finale del Milan

Bel retroscena e importanti le parole di Mateta proprio per fare capire di quantoanche approfondite quando ci sono dubbi o incognite, visto che possono salvare letteralmente una carriera. Il francese ha disputato un'ottima stagione in generale con il Crystal Palace segnando anche in finale di Conference League, vinta dal club inglese. Il Milan, però, ha deciso di investire in attacco per, prelevato dal PSG, senza tornare sul francese.