Materazzi punge Ibrahimovic: "È il più grande interista della storia per quello che fa"

Un'estate molto difficile per il Milan e i suoi tifosi, caratterizzata da tanto caos e incertezze sul futuro, visto che manca ancora una dirigenza che possa lavorare per il futuro del club. L'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi ha parlato nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport della sua rivalità con Zlatan Ibrahimovic, ex prima punta dell'Inter oggi consulente di RedBird:

La provocazione di Materazzi su Ibrahimovic e la rivalità di campo

"Per me erano solo cose di campo, ma non posso dirgli niente perché è il più grande interista della storia con quello che sta combinando".

La provocazione di Materazzi tocca un nervo scoperto nel presente del Milan, criticando l'operato del suo rivale storico. Definire ironicamente Ibrahimovic "il più grande interista della storia" sottolinea anche di più il momento complesso che sta vivendo in questo momento il Milan.

Il ruolo di Ibra in RedBird e lo stallo societario rossonero

In una fase in cui i tifosi sperano di avere segnali dalla società con delle scelte importanti per la dirigenza, il ruolo di Ibra come consulente diresta sotto osservazione, visto che ci sono ancora i dubbi su quali siano davvero i suoi compiti e su quali decisioni prende lo svedese (direttamente o indirettamente).

Senza una dirigenza tradizionale pienamente operativa, le dichiarazioni dell'ex difensore nerazzurro amplificano i dubbi sull'efficacia del lavoro del Milan, evidenziando il contrasto: