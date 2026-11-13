Mauro duro su Milan e Juventus: "Non sono grandi squadre perché non hanno continuità. Sono indecifrabili"

Le parole di Massimo Mauro su Milan, Juventus, Inter e Lazio: perché rossoneri e bianconeri restano inaffidabili nonostante gli exploit nei big match
Galli: "Credo in Amorim. Ramos? Sempre dalla sua parte. I tifosi del Milan devono capire che..." | Video PM
Buona prima parte di stagione per il Milan di Rúben Amorim: 24 punti conquistati in Serie A, quarto posto a 5 punti dalla Lazio capolista. Male in Europa League con soli 3 punti conquistati nelle prime quattro gare della competizione. L'ex calciatore della Juventus Massimo Mauro è stato intervistato da "La Gazzetta dello Sport" in merito a questo inizio di Serie A parlando in primis della sorpresa Lazio:
"Siamo quasi a un terzo di Serie A e Gattuso ha fatto dare il 120% a diversi giocatori: Isaksen, Taylor, Noslin... La qualità è veramente elevata, queste prime 11 partite non sono un caso. Non me la sento di dire che lotterà per lo scudetto, ma mi farebbe molto piacere se ci fosse una grande sorpresa: potrebbe essere che lo scudetto lo vince una romana e non l’Inter".
Mauro sull'Inter favorita: "Può vincere con 10 punti di vantaggio"Spazio poi all'Inter che resta la favorita per la vittoria finale:
"Li hanno risolti molto bene, perché l’unico scivolone grosso è stato col Milan. L’Inter è la più forte e se regge nei punti chiave dovrebbe vincere con 10 punti di vantaggio sulla seconda. Però Calhanoglu, Lautaro, Thuram, Bastoni, Barella e Dimarco devono tenere il livello altissimo di questi ultimi anni. Se questi giocatori continuano ad avere la mentalità vincente, l’Inter arriva fino in fondo dappertutto perché ha un grande organico".
L'attacco a Milan e Juventus: "Sono indecifrabili, il problema è l'inaffidabilità"Juventus e Milan vanno a braccetto visti i tanti alti e bassi in questo inizio stagionale. Ecco il pensiero di Mauro:
"Sono indecifrabili. Pensi che hanno risolto i problemi e la settimana dopo sprofondano di nuovo. Non sai cosa dire quando le vedi giocare come il Milan in Europa League e la Juve a Cagliari o contro il Sassuolo. Le sconfitte sono già pesantissime, per quante sono e per come sono arrivate. Ero a Juventus-Lazio e sembravano una squadra di Serie A contro una di Serie C. Poi però ci sono stati Juventus-Napoli e il derby di Milano... Dall’esterno si può dire che non sono grandi squadre perché non hanno continuità: le grandi squadre reggono l’alto livello di prestazioni, loro no. Significa che fino adesso si è costruito male. Il Milan ha forse qualche centrocampista più di qualità e di quantità e la Juve una struttura difensiva più solida, però il vero problema è l’inaffidabilità. Ogni partita è impronosticabile".
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