Massara: “Il Milan ha perso su un gol irregolare e non ne parla nessuno”

Dario Massara, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero sulla sconfitta del Milan in Champions League contro il Porto

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Dario Massara ha parlato della sconfitta del Milan contro il Porto. Queste le parole del giornalista sui rossoneri. "Il Milan perde 1-0 su un gol abbastanza irregolare e non ne parla nessuno. La squadra meritava di perdere ma non parla nessuno dell'episodio. La partita di ieri testimonia la differenza tra il calcio italiano e quello europeo in cui i rossoneri fanno fatica senza calciatori come Brahim e Theo. La serata di ieri è stata una notte negativa e penso che il Milan l'avrebbe vissuta anche con tutti gli effettivi".