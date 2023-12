Mascara: “Chiesi a Kakà una maglia in Milan-Catania. Al ritorno poi…”

Giuseppe Mascara, ex calciatore, ha raccontato un aneddoto che lo lega a Ricardo Kakà e avvenuto in Milan-Catania

Mascara: "Kakà mi diede la maglia e poi ma la chiese lui"

"Ho avuto la fortuna di affrontare diversi campioni ma tra tutti gli aneddoti quello che ricordo con più affetto riguarda Kakà. Gli chiesi la maglia a Milano dopo un Milan-Catania e lui senza nessun problema me l'ha data, poi al ritorno fu lui a venire da me per chiedermela".