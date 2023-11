Martorelli: “Milan? Mi meraviglio che abbiano lasciato partire Colombo”

Intervistato da Tmw Radio, Giocondo Martorelli ha parlato del Milan e del mercato fatto dai rossoneri in estate: "Il Milan sicuramente ha fatto un mercato estivo importante andando a prendere dei giocatori giovani con investimenti a lunga gittata. I giocatori in questione non sono top ma è stata una buona campagna. È vero, però, che l’alternativa di Giroud non è arrivata. Con tutto il rispetto Jovic viene da cinque anni in cui non ha mai fatto bene. La scelta è stata dettata dalla poca possibilità di portare un altro profilo".