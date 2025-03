Martino: “Giménez, evoluzione impressionante. Il salto al Milan …”

"Santiago è probabilmente il miglior calciatore messicano del momento"

Sul suo trasferimento dal Feyenoord al Milan: "Vedo l'evoluzione che ha avuto Giménez ed è impressionante. Hai un giocatore consolidato, che gioca in competizioni europee, che è passato da una lega di seconda fascia come l'olandese (con il Feyenoord) e che ha avuto un percorso positivo fino ad arrivare al Milan. Santiago è probabilmente il miglior calciatore messicano del momento, ma ho anche sentito critiche dopo le sue partite in Copa Oro o Nations League, nonostante stia facendo un ottimo percorso. È stato acquistato dal Milan, uno dei club più grandi d'Europa. E questo è quello che mi auguro per molti altri giocatori messicani, affinché la Nazionale possa migliorare. Il salto dal Feyenoord al Milan non è un dettaglio da poco per un calciatore messicano".