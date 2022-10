Marotta: "Il Var non debella del tutto gli errori arbitrali ma aiuta" | News (getty images)

Ospite dell'evento organizzato da Infront Sport "Brave new Sport", Beppe Marotta ha parlato dei cambiamenti nel calcio. L'amministratore delegato dell' Inter ha parlato anche dell'utilizzo del Var, queste le sue dichiarazioni riportate da 'TMW': "Quando ho iniziato la mia carriera da dirigente a Varese il calcio viveva grazie al mecenatismo di alcuni imprenditori che avevano a cuore le sorti della propria squadra. Poi ovviamente nel corso degli anni le società sono diventate modelli di business, il concetto è diventato quello di sostenibilità".

"La tecnologia ci può dare una mano. Ad esempio il VAR, che magari non debella del tutto gli errori arbitrali ma aiuta. Nell'organizzazione tecnica dell'Inter, ma anche di altri club, c'è una filiera che va dalla prima squadra ai settori giovanili dove ci sono figure di spicco come coloro i quali che analizzano i match. Stesso discorso vale per i nostri osservatori, che grazie alla tecnologia possono provare a scovare i nuovi talenti del futuro. Io che vengo da un altro calcio mi sono dovuto adeguare a tutte queste innovazioni", ha detto Marotta.