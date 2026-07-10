Marinozzi esalta Gila: "Difensore fortissimo, di un livello altissimo. Sa fare tutto"

Mario Gila: “Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento” | PM

Nel suo canale YouTube, il giornalista Andrea Marinozzi aveva parlato qualche settimana fa di Mario Gila, da oggi nuovo difensore del Milan. Ecco le sue parole sul colpo dei rossoneri per la difesa:

"Mario Gila è un difensore fortissimo, non so se definirlo sottovalutato perché la mia valutazione è sempre altissima. Io fossi il suo procuratore lo proporrei al Barcellona. Per me è di un livello altissimo, sa fare tutto".

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"Gila sa fare tutto, sa lavorare sull’uomo con forte riferimento, l’ha fatto per tantissimo tempo, sa lavorare grazie a Sarri di reparto, a zona, benissimo con il suo compagno e con i giocatori ai lati e poi è velocissimo, sa difendere con tantissimo campo alle spalle".

L'identikit tattico di Mario Gila per la difesa di Amorim

Marinozzi parla anche dell'impatto tattico di Gila , descrivendo molto bene le caratteristiche dell'ex difensore della Lazio, che ha giocato benissimo in questa stagione e che è cresciuto in modo esponenziale da quando è arrivato in Italia. Ecco le parole di Marinozzi:Il giornalista descrive quindi un difensore molto completo e prontissimo per il salto in una big importantissima della Serie A come lo è il Milan.

I rossoneri avevano nettamente bisogno di un giocatore con le caratteristiche dello spagnolo, visto che mancava un calciatore veloce, bravo nell'uno contro uno e molto propenso a impostare anche dal basso.

Le cifre dell'accordo e la beffa a Napoli e Atalanta

Il Diavolo ha chiuso il colpo in pochi giorni, prima trovando l'intesa con il giocatore per un contratto fino al 2031 a circa 5 milioni di euro a stagione e poi strappandolo alla Lazio pagandolo

Due mosse che hanno messo fuori gioco sia Napoli che Atalanta, molto interessate al giocatore che ora sarà il braccetto destro titolare della difesa a tre di Amorim.