Marianella: “Morata andrebbe benissimo per il Milan”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato del Milan e dei rumors che vedono Morata obiettivo dei rossoneri. Secondo il noto telecronista, infatti, l'attaccante spagnolo, ex Juventus tra l'altro, sarebbe l'elemento perfetto per la rosa allenata da Stefano Pioli . Ecco le parole di Marianella .

"Morata è prontissimo per il nostro calcio, non è uno straniero che deve ambientarsi. Può essere un elemento che dà riposo a Giroud. Alla Spagna, all'Atletico e soprattutto alla Juve ha dimostrato che in attacco con più di una punta si adatta molto e sa restare lucido in zona gol. Per il Milan andrebbe benissimo".