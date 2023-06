Milan, attenzione al Napoli: è lotta su due obiettivi per il centrocampo

Il mercato del Milan non è iniziato nel migliore dei modi, complice la cessione a titolo definitivo di Sandro Tonali per circa 80 milioni di euro. Nonostante ciò, i rossoneri hanno di fatto dato vita alla propria sessione estiva di trasferimenti. In attesa dell'ufficialità del passaggio dell'ormai ex centrocampista milanista al Newcastle, il Diavolo ha già sondato diverse piste per rinforzare il proprio centrocampo. Oltre ai profili di Frattesi e Milinkovic Savic, sono finiti nel mirino del club di via Aldo Rossi anche Teun Koopmeiners e Lazar Samardzic.