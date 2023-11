Marchetti difende Pioli: “Ha ottenuto risultati, forse la colpa è di altri”

Intervenuto a Tmw, Luca Marchetti ha parlato del Milan e delle tante critiche nei confronti del tecnico rossonero, Stefano Pioli: "È chiaro che se continua a non vincere fa fatica, non ha trovato risultati e ha fatto anche brutte prestazioni come nel secondo tempo con Lecce e Napoli. Chi ha la sicurezza che cambiando Pioli si risolvano tutti i problemi secondo me sbaglia. Al Milan c’è una situazione tecnica che va avanti da 3-4 anni con un allenatore che ti ha riportato in Champions, ha vinto uno Scudetto ed è arrivato in semifinale di Champions, perché si deve cambiare? Può essere tutta colpa dell’allenatore che si è rimbambito all’improvviso? Forse ci sono colpe anche di altri".