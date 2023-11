Marchegiani: “Rimasto estasiato da Leao, prestazione impressionante”

Intervenuto a Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato del Milan e della prestazione di Rafael Leao nella vittoria in Champions League

Intervenuto a Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato del Milan e della prestazione di Rafael Leao nella vittoria in Champions League contro il PSG . L'ex calciatore si è detto estasiato dal match disputato dalla stella portoghese, rimanendo sorpreso dall'applicazione e la costanza messa in mostra a San Siro. Ecco le parole di Marchegiani .

"Sono rimasto estasiato dalla prestazione di Leao contro il PSG. Ha fatto grandi partite in passato, ma l’applicazione e la costanza è stata impressionante. Anche Loftus-Cheek ha giocato benissimo, ha limitato la manovra dei centrocampisti del PSG. L’inglese è fondamentale per questo Milan, ha dimostrato che sa giocare benissimo partite come queste". LEGGI ANCHE: Impallomeni: "Leao è pigro e indolente, ma..." >>>