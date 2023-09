Marchegiani: “Fischi a Donnarumma? Caso legato solo ai tifosi del Milan”

Luca Marchegiani, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai fischi contro l'ex Milan Gianluigi Donnarumma

Luca Marchegiani , ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai margini dell' Italian Padel Awards ai microfoni di 'TMW'. Tra le varie tematiche toccate spicca senza dubbio quella relativa ai fischi contro Gianluigi Donnarumma , ex Milan , nel corso di Italia - Ucraina , che si è giocata a San Siro . Ecco, quindi, le sue parole.

Le parole di Luca Marchegiani su Gianluigi Donnarumma

"Sui fischi a un giocatore della Nazionale quando gioca in Italia il discorso è molto delicato. È raro assistervi e non andrebbe fatto. Il caso specifico di Donnarumma è comunque legato ai tifdosi del Milan, che non gli hanno perdnato l'addio. Più di questo non mi sento di dire".