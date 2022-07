Marani: “Maldini e Massara? Non so perché si sia arrivati all’ultimo giorno”

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Matteo Marani ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sui rinnovi di Maldini e Massara. Questo il suo intervento: "Non so perché si sia arrivati all'ultimo giorno. Il loro lavoro è stato straordinario, hanno vinto lo scudetto spendendo molto meno rispetto alle altre. Hanno pagato metà delle commissioni agli agenti rispetto a Inter e Juventus. Hanno preso una squadra in grande difficoltà e in due anni l'hanno portata a vincere il campionato. Hanno vinto le idee sui soldi come ha detto anche Sacchi. Maldini e Massara hanno dimostrato sempre grande serietà. Loro due, con Pioli, sono stati il segreto del Milan. Era giusto quindi arrivare al loro rinnovo".