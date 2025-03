Milan, che gesto di Florenzi! “Il primo a chiamare per Bove. Persona d’oro”

Milan, Florenzi e il retroscena sul malore di Bove: gesto da brividi

"Io ero allo stadio in lacrime al telefono con Diego Tavano (procuratore di Bove, ndr) per capire la situazione. Il primo a chiamarmi è stato Alessandro Florenzi che si è voluto accertare delle condizioni di Bove. Si è preoccupato anche dello stato d'animo di tutte le persone vicine a Edoardo. Alessandro è una persona d'oro, non puoi non volergli bene: tutti lo vorrebbero come amico".