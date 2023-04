Maldini al Football Board: “Eccellente iniziativa della UEFA”

"Il Football Board è un'eccellente iniziativa della UEFA, che garantisce che la voce dal campo sia ascoltata a livello istituzionale. È stato bello vedere tanti volti e persone conosciute riuniti, discutendo apertamente delle questioni più critiche del calcio. La maggior parte di noi erano avversari sul campo di gioco, ma ora siamo qui insieme per aiutare e proteggere ciò che è più prezioso per noi: il gioco stesso. Non vedo l'ora che arrivi il nostro prossimo incontro". LEGGI ANCHE: Ibrahimovic, quanti infortuni! Dal 2020 ha saltato quasi la metà delle gare