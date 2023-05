Malagò: “Con tre italiane in finale acquisiamo prestigio”

Intervistato dai microfoni dell'ANSA, a margine di Tennis and Friends al Foro Italico, Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato dei club italiani qualificati alle finali europee: "Se avessero detto che sarebbe successo questo, anche il più grande ottimista non ci avrebbe messo un euro nella possibile martingala. E' anche bello, per certi versi divertente, che ci siano tre squadre nelle tre competizioni: bellissimo segnale. Uno spot per il calcio italiano, soprattutto ora che c'è l'asta per i diritti tv".