Makengo: “Obiettivo fare una grande prestazione contro il Milan” | News

Intervistato da 'Sportitalia', Jean-Victor Makengo ha parlato della prossima partita dell'Udinese, in programma sabato pomeriggio contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Si, l'obiettivo è andare a Milano e fare una grande prestazione. Di fare il miglior risultato per iniziare il nostro campionato. Sappiamo che è una serata speciale, la squadra è in buone condizioni, questo è l'obiettivo dal primo giorno. Siamo pronti, vogliamo fare una grande partita per metterli in difficoltà. Non ho una pressione particolare, ma so che devo fare ancora meglio, crescere e affermarmi. Dobbiamo fare la nostra stagione e vedere dove possiamo essere alla fine. Io ho le caratteristiche un po' di Asamoah e di Kante, ma sono io con le mie qualità e sono felice ad essere paragonato a questi grandi giocatori".