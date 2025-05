Maifredi: “Bologna-Juve non da champagne, ma la Champions resta viva per entrambe”

Sulla Juventus: "Bisognerà vedere come finirà il campionato la Juve. Se entrerà in Champions, sarà naturale cercare un allenatore di spessore. Non che non lo sia Tudor, ma non ha alle spalle l'esperienza, se non da giocatore. Dipenderà molto dalla posizione finale. Credo che la Juve sia già su determinati allenatori. La Juve non può andare avanti e fare da comprimaria, deve lottare per vincere il campionato".