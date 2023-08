Lo Monaco: “Scudetto? Dietro il Napoli ci sono l’Inter e il Milan”

Intervistato dai microfoni di Radio Marte, Pietro Lo Monaco ha parlato del Milan in vista della corsa Scudetto. Secondo il noto dirigente sportivo, infatti, i rossoneri, assieme all' Inter , rientrano fra le squadre che partono dietro il Napoli per la vittoria finale. Ecco le parole di Lo Monaco .

"Dietro il Napoli, secondo me, ci sono l'Inter e il Milan. Leggermente attardate le altre, a cominciare dalla Juve che mi sembra la fotocopia dello scorso anno. Poi la Lazio che ritengo una squadra non fatta nel dovuto modo, ogni giocatore è adattato. E questo porta a non avere grande personalità".