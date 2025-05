Letizia: “Milan, presente disastroso. Tare ha ridato dignità. Sa di calcio e ..”

"Come ripetiamo da settimane, il problema di Casa Milan non era tanto il presente (disastroso sì, ma destinato a esaurirsi prima o poi). Ma la sensazione che non ci fosse futuro. Con le mosse giuste, da Allegri in poi, Tare ha la possibilità di invertire la tendenza e lasciare intravedere almeno uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. Una volta esaurito il dossier allenatore (ora sì, si spera nel migliore dei modi), toccherà al campo. Dove toccherà prendere decisioni spinose e cogliere le occasioni in entrata come in uscita".