Lecco, Tordini e la rivelazione di mercato: “Mi volevano Inter e Milan”

Francesco Aliperta

Intervistato dai microfoni de La Casa Di C, l'attaccante del Lecco Mattia Tordini ha parlato della sua carriera, gli infortuni, l'interesse del Milan e gli anni all'Inter. Ecco le sue parole.

L'esordio e il derby di mercato: "Ho iniziato a giocare a 3 anni. Mi volevano Inter e Milan. I rossoneri dopo un provino mi avevano dato subito il borsone. Ho scelto però l'Inter, l’ho fatto per mio nonno, era un grande interista. Giocare all’Inter non mi è pesato. Si deve essere in grado di mantenere sempre alto il livello. Ero in squadra con Sebastiano Esposito. Un vincente nato. Come si arrabbiava se non faceva gol".

L'addio dall'Inter dopo 10 anni: "Ci sono rimasto male. Mio padre e il mio ex procuratore ne erano già a conoscenza, io l’ho scoperto dopo. Sono andato al Novara con la testa sbagliata, pensando di potermi subito imporre solo per il semplice fatto di arrivare dall’Inter. Banchieri, l’allenatore, decide di lasciarmi in panchina. Mi è scattato qualcosa. 14 reti di fila e semifinali dei playoff raggiunte".

Il brutto infortunio: "Un tunnel. Vivere una stagione da fuori è stato brutto. Ho chiamato i miei genitori e il dottore piangendo. Ero completamente distrutto. Ho fatto tre giorni in casa senza sentire nessuno. Il momento più triste della mia vita. Devo recuperare quanto ho perso. Non mi accontento, voglio sempre di più. Quella rabbia la devo riportare sul calcio. Devo farlo per me". L'ex Milan confessa: "Bonucci mi guardò e mi disse...">>>

