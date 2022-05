Leao, parla l’ex allenatore: “Ha i colpi di Ronaldo, risolve le partite da solo”

Tiago Fernandex, ex allenatore di Rafael Leao nelle giovanili dello Sporting, ha parlato proprio del calciatore portoghese

Intervistato da 'TMW', Tiago Fernandes , allenatore di Rafael Leao nelle giovanili dello Sporting Lisbona , ha rilasciato delle dichiarazioni sul portoghese dopo la grande prestazione di ieri sera. Questo il suo intervento: "Leao ha i colpi di Ronaldo, ha il talento per risolvere le partite da solo. Mi ricorda il 'Fenomeno' per velocità, tecnica ed esplosività nella parte decisiva dell'azione, qualità che in questa stagione sono emerse ogni domenica trascinando il Milan verso grandi risultati".

Sul primo ricordo di Leao: "Parliamo di un ragazzo davvero speciale per me, sono troppo contento per quello che sta facendo. L'ho conosciuto quando aveva appena 12-13 anni, allenandolo in quasi tutte le squadre giovanili dello Sporting CP fino al suo debutto in prima squadra poco più che maggiorenne. Vi posso assicurare che solo Cristiano Ronaldo a Lisbona aveva il suo stesso talento a quell'età".