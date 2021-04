Lazio-Milan, Di Stefano: ‘Ibra no, speranza Theo. Romagnoli forse dal 1’

Le ultime notizie sul Milan. Peppe Di Stefano ha fatto il punto sul Milan in vista del delicato match di lunedì sera contro la Lazio

Secondo Peppe Di Stefano, inviato sul Milan intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessio Romagnoli potrebbe scendere in campo dal primo minuto nel match di lunedì sera tra Lazio e Milan. Queste le parole del giornalista. "Per la partita con la Lazio potrebbe esserci un avvicendamento in difesa perché Alessio Romagnoli, diciotto volte titolare nelle prime diciotto gare in stagione in cui è stato disponibile, poi un infortunio e una squalifica l’hanno frenato insieme all’arrivo di Tomori, fino ad arrivare a Roma-Milan in cui giocarono Tomori e Kjaer, a Roma contro la sua Lazio potrebbe trovare una maglia da titolare. Anche perché Alessio Romagnoli con Donnarumma è stato uno dei punti centrali della difesa negli ultimi anni. Merita una chance dal primo minuto e vedremo se lunedì non possa toccare nuovamente a lui”.

"Dall'infermeria non arrivano buone notizie. Ibrahimovic non ce la fa, dunque sarà il grande assente nel match di lunedì contro la Lazio. Piccolissima speranza di vedere almeno dalla panchina Theo Hernandez, ma per capire se sarà convocabile o meno bisognerà aspettare domani. A differenza delle altre volte, il Milan partirà in aereo per la volta di Roma domani dopo la conferenza di Pioli, anziché viaggiare in giornata stessa come ha fatto nelle altre trasferte di questa stagione. Segno di come questa partita sia così delicata". Intanto ecco l'intervista di Franck Kessie, centrocampista del Milan, a Sportweek.