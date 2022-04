Lazio-Milan, Bigon: “Bravo Pioli a gestire i momenti delicati” | Serie A News

Alberto Bigon, ex calciatore di Lazio e Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club biancoceleste

Se Pioli e Sarri hanno punti in comune: "No, direi di no. Ho apprezzato molto il lavoro di Pioli, era partita ad handicap ma è stato bravo a saper gestire i momenti delicati, nonostante il Milan lo abbia confermato due anni fa in modo quasi casuale. Sarri invece ha sùbito iniziato bene la sua era in biancoceleste ed ora può concludere la stagione in modo dignitoso".