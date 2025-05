Laudisa affonda il Milan Futuro: “Un tracollo chiamato Ibrahimovic”

La prima stagione del Milan Futuro si conclude nel peggiore dei modi: una sconfitta per 2-0 nel ritorno del playout contro la SPAL sancisce una dolorosa retrocessione in Serie D. Un epilogo amaro per un progetto nato con l'ambizione di fare da ponte tra il settore giovanile e la prima squadra, ma che si è rivelato un vero e proprio fallimento, caratterizzato da incertezza e confusione sin dalle prime battute. Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha commentato senza mezzi termini il disastro del Milan Futuro: