Ex Milan, Brocchi: "Ronaldo il più forte che ho incontrato. Il più ossessionato era Inzaghi"

Filippo Inzaghi torna idealmente nei suoi anni da calciatore e sceglie i compagni più forti con cui ha condiviso lo spogliatoio nel corso della carriera. L'attuale allenatore del Palermo è stato protagonista di un contenuto realizzato da Salotto del Pallone, nel quale gli è stato chiesto di costruire la propria Top 11 personale. Una selezione che coinvolge le esperienze vissute con Milan, Juventus e Nazionale Italiana e che, inevitabilmente, presenta una forte impronta rossonera.

Il format prevedeva tre alternative per ogni ruolo, dalle quali Inzaghi ha dovuto individuare il proprio preferito. Tra i pali la scelta è ricaduta su Gianluigi Buffon, suo compagno ai tempi della Juventus. Davanti a lui una linea difensiva composta da Paolo Maldini, Serginho, Thiago Silva e Gianluca Zambrotta. A centrocampo spazio a tre interpreti che hanno fatto la storia del Milan: Ricardo Kakà, Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso.

La linea offensiva è invece formata da Rivaldo, Roberto Baggio e Christian Vieri. Una selezione che mette insieme talento, qualità tecnica e capacità realizzativa, senza dimenticare i diversi percorsi condivisi con alcuni dei più importanti protagonisti del calcio italiano e internazionale.

Il legame speciale con Serginho

Tra le scelte di Inzaghi, una menzione particolare è stata riservata a Serginho. L'ex attaccante rossonero ha accompagnato la selezione del brasiliano con una battuta che racconta bene l'intesa costruita durante gli anni trascorsi insieme a Milanello: "Non posso non metterlo, mi ha fatto segnare tanti gol". Un riconoscimento alla qualità dell'esterno, capace con le sue accelerazioni e i suoi cross di mettere spesso gli attaccanti nelle condizioni ideali per concludere.

Serginho è stato uno dei protagonisti del Milan di Carlo Ancelotti, con cui ha conquistato numerosi trofei, comprese due Champions League. La sua presenza nella formazione ideale di Inzaghi non sorprende, soprattutto considerando quanto il brasiliano abbia contribuito al rendimento offensivo della squadra e dello stesso centravanti piacentino.

Una formazione che racconta il Milan di Inzaghi

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Il dato più interessante della Top 11 è la presenza di nove calciatori che sono stati compagni di Inzaghi proprio in rossonero: Maldini, Serginho, Thiago Silva, Zambrotta, Kakà, Pirlo, Gattuso, Rivaldo e Vieri. Buffon richiama invece la parentesi juventina, mentre Baggio completa il gruppo attraverso l'esperienza condivisa in Nazionale.Non è difficile capire perché il Milan occupi uno spazio così importante nella selezione. Inzaghi ha trascorso undici stagioni in rossonero, collezionando 300 presenze ufficiali e 126 gol. Con la maglia del Diavolo ha conquistato due Champions League, due campionati italiani e numerosi altri trofei, diventando uno dei protagonisti della storia recente del club.

La doppietta nella finale di Champions League del 2007 contro il Liverpool resta naturalmente il momento più iconico della sua avventura milanista. Una carriera vissuta accanto a campioni di livello assoluto, molti dei quali sono entrati anche nella sua personale squadra dei sogni. E tra questi non poteva mancare Serginho, ricordato non soltanto per la sua qualità, ma anche per tutti quei palloni che hanno contribuito a rendere Inzaghi uno dei bomber più prolifici della storia rossonera.