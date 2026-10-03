Il 14 dicembre del 2024, il Milan ha celebrato i 125 anni dalla nascita del club. L'occasione era un match di campionato contro il Genoa, terminato 0-0 tra i fischi di San Siro, deluso dall'ennesima prestazione deludente dell'era Fonseca, oltre che dalla gestione della società e di Gerry Cardinale (che non era neanche presente allo stadio). A far rumore, è stata l'assenza di Gianni Rivera, leggenda del club rimasta fuori dalla lista degli invitati. Un tema su cui è tornato l'ex attaccante dell'Inter Alessandro Altobelli, che ha lanciato una provocazione in merito.

Milan, la provocazione di Altobelli su Rivera

"Mi è dispiaciuto che non abbiano invitato Gianni Rivera ai 125 anni del Milan. Vorrà dire che lo inviteremo noi alla prossima festa dell'Inter".

Sul palco del 'Festival dello Sport di Trento',ha commentato così il mancato invito delin occasione dell'anniversario:

Resta una normale provocazione tra tifoserie rivali, ma il mancato invito all'anniversario non è l'unico indizio di un'evidente spaccatura tra Rivera e Cardinale.

L'attacco di Rivera a Cardinale

"Io non capisco il modo di fare calcio degli americani, pensavo che loro sapessero solo di football. Beh, visti i risultati...".