La mamma di Paquetà: “Poteva andare al PSG” | Milan News

Leonardo voleva Paquetà al PSG

Intervistata ai microfoni di France Football, la madre di Lucas Paquetà ha rivelato che suo figlio poteva andare al PSG. Prima della chiamata del Lione, Leonardo aveva parlato con il calciatore brasiliano per convincerlo a trasferirsi a Parigi nella sessione invernale di mercato 2020.

Proprio l'ex dirigente del Milan aveva portato in rossonero il centrocampista brasiliano, prelevandolo dal Flamengo per un cifra intorno ai 35 milioni di euro. Paquetà, però, ha rifiutato questa proposta in quanto voleva andare via dal Milan durante il mercato estivo, infatti accettò l'offerta del Lione dove gioca tuttora.