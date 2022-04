Kutuzov: “Cristiano Ronaldo mi chiedeva come fosse allenarsi con il Milan”

Vitali Kutuzov, ex attaccante del Milan, ha rivelato due aneddoti che riguardano il Milan e Cristiano Ronaldo, suo ex compagno allo Sporting

Solo quattro presenze e nessun gol con la maglia del Milan per Vitali Kutuzov . L'attaccante bielorusso, dopo essere esploso a livello calcistico con il BATE Borisov , venne acquistato dai rossoneri nel 2001. Un'esperienza sfortunata sul campo visti i numeri, ma tanti bei ricordi nella mente dell'ex attaccante bielorusso. Proprio Kutuzov , infatti, ha raccontato un aneddoto della sua esperienza al Milan ai microfoni di 'gianlucadimarzio.com': "Arrivare in rossonero è una cosa che ti cambia il mondo. Per me era tutto diverso, lingua, cultura, cucina. Era il 2001, ero giovane e alla prima volta lontano da casa. Ma mi è servito, è stato molto importante. Spesso più sono forti e grandi i giocatori più sono umili. Gliene racconto una. Mi si rompe il computer e ad aggiustarmelo viene Maldini. Lui era il capitano e si era messo a fare il tecnico come fosse un amico di sempre che ti fa un favore". Proprio su Maldini , Kutuzov ha concluso così: "Lui è uno che nel calcio ne ha viste di tutti i colori. È stato bravissimo nel fare le scelte giuste, soprattutto sui giovani. Se vincerà lo scudetto ci sarà solo da applaudire".

L'ex calciatore bielorusso, durante la sua esperienza da calciatore, ha anche condiviso lo spogliatoio dello Sporting Lisbona con Cristiano Ronaldo. Lo stesso Kutuzov ha rivelato una curiosità in merito al fuoriclasse portoghese: "Noi eravamo due ragazzini in una squadra di campioni che aveva vinto tutto. Lui ne aveva 17, io 21. L'obiettivo era mettersi in mostra. Lui mi chiedeva del Milan e di come era allenarsi con giocatori di quel calibro. Aveva fame di arrivare, anche se ora è un giocatore diverso: al tempo era più dribblomane, oggi è completo e segna in ogni modo".