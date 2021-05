Klose shock: “Ho due trombosi alla gamba, non posso scherzare” | News

Miroslav Klose, ex attaccante tedesco, ha confessato di avere un serio problema di salute: si tratta di due trombosi ad una gamba

Intervenuto ai microfoni di 'Kicker', l'ex attaccante di Bayern Monaco e Lazio, Miroslav Klose ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti sulla sua salute. Ecco cosa ha detto. "Ero molto avviato in varie conversazioni, ma poi all'improvviso è intervenuto qualcos'altro e devo fare una pausa involontaria. Quasi tre settimane fa ho avuto un forte dolore alla gamba che col passare del tempo peggiorava. Mi sono fatto visitare dai medici del Bayern, pensavo di avere un nervo schiacciato o qualcosa del genere. La diagnosi è stata un poì uno schock per me: due trombosi alla gamba. Sono stato immediatamente sottoposto a farmaci e devo indossare tutto il giorno delle calze speciali. I medici mi hanno fatto capire che non posso scherzare con questa situazione". Proprio qualche mese fa, Klose è stato ospite di Pioli a Milanello per studiare il ruolo di allenatore. Un grosso in bocca al lupo al campione del mondo.