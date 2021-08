Kjaer: “Eriksen? Non sono un eroe. Solo istinto, sono rimasto lucido”

Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della Danimarca, ha ripercorso i momenti tragici del malore occorso a Christian Eriksen a giugno

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha rilasciato una bella e lunga intervista in esclusiva ai microfoni del 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Il centrale danese è tornato sull'episodio del malore occorso in campo a Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia degli Europei ed a quanto ha fatto in campo per l'amico: «Non sono un eroe. Ho fatto solo quello che dovevo fare, senza pensarci, come avrebbe fatto chiunque altro».