Kjaer: “2021 pazzesco. Milan, non c’è altro posto dove preferirei essere”

Simon Kjaer, difensore del Milan fresco di rinnovo del contratto, ha parlato del suo presente e della gioia di giocare in maglia rossonera

Daniele Triolo

Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della Danimarca, ha rilasciato una lunga intervista al sito web 'simonkjaergifs.com'. Il classe 1989 ha ripercorso la sua carriera da calciatore. Toccando, in alcuni punti dell'intervista, anche il suo presente rossonero. Ecco le sue dichiarazioni.

Kjaer sul suo 2021: “Il 2021 è stato un anno pazzesco, sotto ogni punto di vista. Ovviamente molto positivo, ma c'è stato anche qualcosa che ha cambiato le nostre giornate nel mese di giugno, poi per fortuna finito bene quell’episodio. Mi riferisco a Christian Eriksen che ora sta bene. Il tempo vola. Abbiamo giocato molto bene gli Europei e ci siamo già qualificati per i Mondiali, e il lockdown a Milano. Per fortuna ho raggiunto una certa età, quindi ogni tanto posso anche sedermi e godermi la vita”.

Kjaer sulle sue prime esperienze in Serie A al Palermo: “Palermo senza dubbio mi ha trasmesso l'amore per l'Italia e per il calcio italiano. Ora questo amore ce l’ho con il Milan. La migliore cucina è la cucina italiana, lo stile di vita, io probabilmente sceglierei sempre uno stile di vita italiano rispetto a quasi tutto il resto del mondo. Quindi mi ha formato completamente. Ovviamente mi ha formato anche come giocatore di calcio. Il modo in cui difendo, sono un giocatore a cui piacciono i duelli, mi piace il gioco uomo contro uomo, sono abile tatticamente e nel leggere la partita”.

Kjaer sul rinnovo di contratto con il Milan fino al 2024: “Non c'è altro posto dove preferirei essere in questo momento, la soluzione perfetta per me, mia moglie e i miei figli, nel paese che mi piace di più. Il calcio italiano ora è più dinamico con un aspetto tattico che ovviamente mi piace essendo un difensore. Non avrei mai potuto scrivere pezzi così importanti della mia carriera se non fossi arrivato al Milan. Potrei finire dicendo che posso giocare altri 5 anni, ma vediamo, poi finalmente andrò in pensione".

Kjaer sul suo futuro al Milan: “Mi piacerebbe molto finire al Milan gli ultimi anni della mia carriera da calciatore. Ma nel calcio anche imparato che non devo farmi troppe aspettative e non posso fare troppi progetti. Non c'è dubbio che se dipendesse da me, vorrei finire la mia carriera a Milano, nel Milan. Se è nel 2024, 2025, 2026, 2027 non lo so, ma sento che finché avrò ancora quella fame che ho ora, qualcosa posso dare. Quando arriveranno i giovani e prenderanno definitivamente il mio posto, allora li sarà giunto il momento di fermarmi”. Milan, colpo 'alla Tomori' a gennaio in Premier League? Le ultime >>>