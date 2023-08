Kings League, Piqué senza limiti: “Presto anche in Italia”

Intervistato dai microfoni di TMW, Gerard Piqué ha parlato della Kings League e di un suo ipotetico approdo in Italia . Si tratta del famoso campionato di calcio a 7, divenuto popolare soprattutto attraverso i social, che spesso include anche ex grandi campioni organizzato proprio dall'ex difensore del Barcellona . A riguardo, Piqué non ha escluso l'ipotesi di portarlo anche in Italia . Ecco le sue parole.

"Il 2024 sarà l'anno dell'espansione della Kings. Abbiamo analizzato attentamente quali sono i mercati prioritari per il nostro progetto di crescita e abbiamo deciso di scommettere in particolare sull'America Latina, col Messico come sede principale come avviene qui in Spagna con Barcellona, ma anche in Europa con Francia e Italia".