Kalulu: “La concorrenza fa bene. Maignan leader, Theo domina”

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha concesso un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Tra i tanti temi trattati dal nazionale francese anche quello relativo al rapporto, in campo e fuori, con i suoi compagni di reparto: "La lingua facilita le cose e crea un clima di lavoro ideale. Mike è un leader che trasmette fiducia, come Theo che domina sulla fascia. Cerco di fare altrettanto con loro. Tomori e Kjaer? La concorrenza fa sempre bene. Ne abbiamo bisogno. Più ce n’è meglio è, per tutti. E al Milan non c’è ambiguità: tutti diamo il massimo per la squadra". Leggi qui la sua intervista integrale >>>