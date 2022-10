Juventus, Rabiot: “Contro il Milan gara difficile, ma sono fiducioso” | News

Adrien Rabiot, calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista del prossimo impegno in campionato contro il Milan

Autore di un'ottima partita impreziosita anche da una doppietta, Adrien Rabiot è stato sicuramente uno dei migliori in campo nel match tra Juventus e Maccabi Haifa. I bianconeri, prossimi avversari del Milan in campionato, hanno trovato la prima vittoria europea in stagione dopo aver rimediato due sconfitte contro Benfica e PSG.