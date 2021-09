Juventus-Milan, Marchisio: “I rossoneri adesso sono più forti”

Claudio Marchisio, ex giocatore bianconero ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Juventus-Milan di domenica sera allo Stadium

Salvatore Cantone

Claudio Marchisio, ex giocatore bianconero, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Juventus-Milan. La gara si giocherà domenica sera allo Stadium: "Il Milan adesso è più forte, Maldini, Massara e Pioli hanno fatto un ottimo lavoro per ricostruire una squadra che negli anni ha avuto alcune difficoltà e che merita di tornare ai livelli di un tempo. La Juve è in una fase di ricostruzione ma deve dimostrare di essere all’altezza della squadra che ha aperto il ciclo vincente».

Qual è il problema della Juve: identità o personalità?

«Quando si costruiscono le basi per un progetto più duraturo è normale incontrare delle difficoltà. Mi piacerebbe che venisse dato tempo e fiducia. Si stanno creando nuove leadership, non vedo problemi di personalità o identità, bisogna solo avere pazienza. Una squadra come la Juve deve sempre puntare a vincere, servono coesione e convinzione. Io sono fiducioso».

Parliamo di Champions: inizio in salita per Inter e Milan contro due avversarie toste.

«Il risultato è penalizzante ma le prestazioni fanno ben sperare. L’Inter ha giocato una grande partita contro il Real, ma in Europa per andare avanti ci vuole la qualità e pure un po’ di fortuna, che al debutto è mancata ai nerazzurri. Il Milan è tornato dopo anni nella competizione che più lo rappresenta. L’esordio non è stato facile, il Liverpool è avversario ostico ma sono convinto che la squadra potrà togliersi delle belle soddisfazioni»

Locatelli il giorno della presentazione ha detto che vorrebbe ripercorrere la sua carriera: la Juve ha trovato il nuovo Marchisio?

«Manuel è un grande giocatore, già al Milan si vedevano le sue qualità e al Sassuolo è maturato molto. Ha tutto per diventare il pilastro del centrocampo bianconero. Ha già dimostrato la sua personalità in Nazionale. Non amo fare paragoni, lui scriverà la sua storia e sono sicuro che sarà altrettanto bella».