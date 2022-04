Juventus-Inter, Del Piero: “Sogno scudetto svanito per i bianconeri” | News

Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match tra i bianconeri e l'Inter

Intervenuto durante il 'Club' ai microfoni di 'Sky Sport', Alessandro Del Piero ha detto la sua su Juventus-Inter, partita terminata 0-1 per i nerazzurri. Queste le sue dichiarazioni: "La Juve l'ho vista molto bene, per larghi tratti ha dominato la partita, l'Inter non è riuscita a superare la metà campo. Però ha centrato poco la porta e questo ci riporta alla regola fondamentale del calcio per cui si deve fare gol. L'Inter si è difesa bene, ma secondo me la Juventus stasera ha dato una delle più grandi dimostrazioni di personalità. Questo è paradossale, ha perso una partita come ne ha vinte spesso quest'anno. Se c'era un piccolo sogno per lo Scudetto, oggi è svanito e credo sarà difficile rimetterlo in piedi".