Juventus-Inter, Assogna: “Pioli tiferà per il pareggio” | Serie A News

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Paolo Assogna ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al distacco pronunciato da Stefano Pioli in conferenza in merito al match tra Juventus e Inter. Queste le parole del giornalista: "Non è vero che la guarderà da distaccato. C'è una comunicazione ufficiale da rispettare ed è giusto così, ma se la partita di stasera tra Juventus e Inter dovesse finire in pareggio sarebbe perfetto per il Milan, perché non darebbe troppa energia e troppe speranze alla Juventus e ridimensionerebbe, di fatto, l'Inter. Pioli tiferà eccome per questo risultato".